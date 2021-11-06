Шевченко в ближайшее время возглавит клуб итальянской Серии А - СМИ

Детали

В клубе из Генуи недовольны результатами команды и хотят уволить действующего тренера Давида Баллардини, что и станет причиной назначения на должность коуча украинского специалиста. По информации источника, Шевченко уже будет готовить “Дженоа” к матчу 13 тура чемпионата Италии против “Ромы”, который состоится 21 ноября.

Сказано, что тренер подпишет с генуэзским клубом контракт на три года или на два года с опцией продления еще на один год. Зарплата 45-летнего специалиста должна составить 1,8 млн. евро, а также различные бонусы.

На данный момент Дженоа занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав всего девять очков в 12 играх.

Напомним

Зинченко поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины.