Шевченко найближчим часом очолить клуб італійської Серії А - ЗМІ

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У клубі з Генуї незадоволені результатами команди і хочуть звільнити чинного тренера Давіда Баллардіні, що і стане причиною призначення на посаду коуча українського фахівця. За інформацією джерела, Шевченко вже готуватиме “Дженоа” до матчу 13 туру чемпіонату Італії проти “Роми”, який відбудеться 21 листопада.

Сказано, що тренер підпише з генуезьким клубом контракт на три роки або на два роки з опцією продовження ще на один рік. Зарплата 45-річного фахівця має сягнути 1,8 млн. євро, а також різні бонуси.

На даний момент Дженоа займає 17-е місце у турнірній таблиці Серії А, набравши всього дев’ять очок у 12 іграх.

Нагадаємо

Зінченко подякував Шевченку за роботу у збірній України.