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Шевченко и Пятов выбрали лучших футболистов и тренеров мира

Киев • УНН

 • 11513 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан "сине-желтых" Андрей Пятов отдали свои голоса за лучших игроков и тренеров 2018 года в ежегодном опросе "The BEST FIFA Football Awards", информирует УНН со ссылкой на ФФУ.

Шевченко и Пятов выбрали лучших футболистов и тренеров мира

Наставник и капитан обнаружили единодушие относительно лучшего игрока: по их мнению, на главный приз заслуживает капитан сборной Хорватии Лука Модрич. При этом второе место в рейтинге оба отдают португальском голеадору Криштиану Роналду.

Третья строчка по мнению коуча принадлежит Гризманн, а вратарь свой выбор направил на Мохаммеда Салаха.

Относительно тренера года голоса разделились. Шевченко поставил первым триумфатора Кубка мира, рулевого сборной Франции Дидье Дешама. Пятов же отвел для Дешама лишь третью позицию, отдав предпочтение другому французу - Зинедину Зидану, с которым мадридский "Реал" в третий раз подряд завоевал Кубок чемпионов. Второе место в тренерском рейтинге голкипер оставил за немцем Юргеном Клоппом, в то время как наставник сборной Украины замкнул тройку испанцем Хосепом Гвардиолой.

Добавим также, церемония награждения "The BEST FIFA Football Awards" состоится 24 сентября в Лондоне.

Как сообщал УНН, Шевченко объяснил, почему "Динамо" победило "Шахтер".

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