Шевченко і П'ятов обрали найкращих футболістів та тренерів світу

Наставник і капітан виявили одностайність щодо найкращого гравця: на їхню думку, на головний приз заслуговує капітан збірної Хорватії Лука Модрич. При цьому друге місце в рейтингу обидва віддають португальському голеадору Кріштіану Роналду.



Третій рядок на думку коуча належить Антуану Грізманну, а воротар свій вибір спрямував на Мохаммеда Салаха.



Щодо тренера року голоси розділилися. Шевченко поставив першим тріумфатора Кубку світу, рульового збірної Франції Дідьє Дешама. П’ятов же відвів для Дешама лише третю позицію, віддавши перевагу іншому французу — Зінедіну Зідану, з яким мадридський "Реал" утретє поспіль здобув Кубок чемпіонів. Друге місце у тренерському рейтингу голкіпер залишив за німцем Юргеном Клоппом, у той час як наставник збірної України замкнув трійку іспанцем Хосепом Гвардіолою.



Додамо також, церемонія нагородження "The BEST FIFA Football Awards" відбудеться 24 вересня в Лондоні.



Як повідомляв УНН, Шевченко пояснив, чому "Динамо" перемогло "Шахтар".