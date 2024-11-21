Шестеро раненых и разбитые квартиры: россияне сбросили авиабомбы на Константиновку
Киев • УНН
Оккупанты сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на жилой квартал Константиновки Донецкой области. В результате атаки ранены 6 мирных жителей и повреждены 10 многоквартирных домов.
Вечером 20 ноября оккупанты сбросили на Константиновку Донецкой области две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем планирования и коррекции (УМПК). Одна из них попала в жилой квартал. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
В результате удара ранены пять женщин в возрасте от 18 до 75 лет и 56-летний мужчина. Они находились в своих домах в момент атаки. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясение головного мозга. Им оказали медицинскую помощь.
Также россияне повредили 10 многоквартирных домов, магазин, гараж и автомобиль.
Константиновская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления.
Напомним
Накануне оккупанты обстреляли Первомарьевку, что в Краматорском районе Донецкой области. От обстрела погиб 11-летний мальчик, еще два человека получили ранения.
Утренняя атака рф на Днепр: россия выпустила межконтитентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-10121 нояб. 2024, 07:29 • 8325 просмотров