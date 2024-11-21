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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шестеро раненых и разбитые квартиры: россияне сбросили авиабомбы на Константиновку

Шестеро раненых и разбитые квартиры: россияне сбросили авиабомбы на Константиновку

Киев  •  УНН

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Оккупанты сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на жилой квартал Константиновки Донецкой области. В результате атаки ранены 6 мирных жителей и повреждены 10 многоквартирных домов.

Вечером 20 ноября оккупанты сбросили на Константиновку Донецкой области две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем планирования и коррекции (УМПК). Одна из них попала в жилой квартал. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В результате удара ранены пять женщин в возрасте от 18 до 75 лет и 56-летний мужчина. Они находились в своих домах в момент атаки. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясение головного мозга. Им оказали медицинскую помощь.

Также россияне повредили 10 многоквартирных домов, магазин, гараж и автомобиль.

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Константиновская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления.

Напомним

Накануне оккупанты обстреляли Первомарьевку, что в Краматорском районе Донецкой области. От обстрела погиб 11-летний мальчик, еще два человека получили ранения. 

Утренняя атака рф на Днепр: россия выпустила межконтитентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-10121 нояб. 2024, 07:29 • 8325 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
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