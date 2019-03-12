Шестеро одесситов стреляли по могилам и воровали цветы на кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Одесские патрульные задержали шесть человек, которые нарушали общественный порядок на кладбище, стреляя по могилам. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области, передает УНН.
Сегодня днем патрульные получили вызов о стрельбе на Западном кладбище. Заявитель сообщил, что неизвестные лица развлекались на территории кладбища, стреляя по могилам с предмета, похожего на пистолет.
Прибыв на место, патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором находилось шесть граждан - три женщины и трое мужчин. Их сразу задержали.
Во время осмотра автомобиля, в багажном отделении инспекторы полиции обнаружили похищенные цветы. Также в результате поверхностной проверки, у одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на пистолет.
На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления обстоятельств дела. Оружие изъяли на экспертное исследование. Также, сейчас выясняется причастность этих лиц к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, охрана Лычаковского кладбища задержала воровку цветов с могил.