Шестеро одесситов стреляли по могилам и воровали цветы на кладбище

Сегодня днем патрульные получили вызов о стрельбе на Западном кладбище. Заявитель сообщил, что неизвестные лица развлекались на территории кладбища, стреляя по могилам с предмета, похожего на пистолет.

Прибыв на место, патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором находилось шесть граждан - три женщины и трое мужчин. Их сразу задержали.

Во время осмотра автомобиля, в багажном отделении инспекторы полиции обнаружили похищенные цветы. Также в результате поверхностной проверки, у одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на пистолет.

На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления обстоятельств дела. Оружие изъяли на экспертное исследование. Также, сейчас выясняется причастность этих лиц к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, охрана Лычаковского кладбища задержала воровку цветов с могил.