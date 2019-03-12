Шестеро одеситів стріляли по могилах і крали квіти на цвинтарі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Одеські патрульні затримали шістьох осіб, які порушували громадський порядок на цвинтарі, стріляючи по могилах. Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Одеської області, передає УНН.
Сьогодні вдень патрульні отримали виклик про стрільбу на Західному кладовищі. Заявник повідомив, що невідомі особи розважались на території кладовища, стріляючи по могилах з предмету, схожого на пістолет.
Прибувши на місце, патрульні виявили автомобіль ВАЗ, в якому знаходилось шестеро громадян – три жінки та три чоловіки. Їх одразу затримали.
Під час огляду автівки, в багажному відділенні інспектори поліції виявили викрадені квіти. Також в результаті поверхневої перевірки, в одного з затриманих виявили предмет, схожий на пістолет.
На місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого встановлення обставин справи. Зброю вилучили на експертне дослідження. Також, зараз з'ясовується причетність цих осіб до скоєння аналогічних злочинів.
Нагадаємо, охорона Личаківського цвинтаря затримала крадійку квітів із могил.