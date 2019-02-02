На Личаківському кладовищі затримали жінку, яка крала квіти з могил

"Близько 17.20 год. охорона затримала жінку старшого віку, яка викрадала з могил лампадки, квіти, свічки, зокрема з могили композитора Ігоря Білозора. Порушницю передано поліції, яка забрала затриману до райвідділу. На жаль, такі випадки трапляються не вперше", — сказав директор ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай.



Як повідомляв УНН, невідомі у Польщі осквернили українські могили.



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