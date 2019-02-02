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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79612 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 102001 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136754 просмотра

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7 марта, 17:42 • 135021 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131926 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141522 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Лычаковском кладбище задержали женщину, которая воровала цветы с могил

На Лычаковском кладбище задержали женщину, которая воровала цветы с могил

Киев  •  УНН

 • 7799 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Вчера охрана Лычаковского кладбища задержала воровку. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовского городского совета.

"Около 17.20 ч. охрана задержала женщину постарше, которая похищала с могил лампадки, цветы, свечи, в частности с могилы композитора Игоря Билозира. Нарушительницу передано полиции, которая забрала задержанную в райотдел. К сожалению, такие случаи происходят не впервые", - сказал директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Как сообщал УНН, неизвестные в Польше осквернили украинские могилы.

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