На Лычаковском кладбище задержали женщину, которая воровала цветы с могил
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Вчера охрана Лычаковского кладбища задержала воровку. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовского городского совета.
"Около 17.20 ч. охрана задержала женщину постарше, которая похищала с могил лампадки, цветы, свечи, в частности с могилы композитора Игоря Билозира. Нарушительницу передано полиции, которая забрала задержанную в райотдел. К сожалению, такие случаи происходят не впервые", - сказал директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.
Как сообщал УНН, неизвестные в Польше осквернили украинские могилы.
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