Канта у Росії назвали ворогом і облили його могилу фарбою

“Постраждала сама фігура Канта та постамент пам’ятника, які залито білою та рожевою фарбою. Зараз співробітники університету намагаються змити фарбу, привести пам’ятник до належного вигляду... В університеті розцінюють подію як акт вандалізму”, — сказала представниця університету.

Навколо пам’ятника розкидали листівки із закликами “відхреститись від імені ворога” та “зривати таблички” з ім’ям німецького філософа.

"Досить зраджувати Вітчизну! Ви вчитеся в стінах, що мають ім’я ворога! Відхрестіться православним хрестом від цього ворожого імені, від німця, народ якого приніс нам так багато лиха!“- йдеться в листівці, залишеної біля пам’ятника.

Автори листівок стверджують, що “Кант зрадив російську землю, яка прийняла його”, та закликають “зривати таблички” та “викреслювати чуже ім’я зі своїх документів”.

Нагадаємо, у 2015 році, 17-річна мешканка Калінінграда написала на маєтку, в якому колись жив німецький філософ нецензурний вислів, яким спровокувала скандал.

Під час Другої світової війни, коли війська СРСР зайшли на територію німецького міста Кеніґсберґ — могила німецького філософа Іммануїла Канта також була піддана актам вандалізму.

Зокрема російськими військовими над могилою філософа були написані наступні фрази: “Тепер ти пізнав, що світ матеріальний” та “Чи думав ти, що російський "Іван" стоятиме на твоєму пороху?”

Довідка УНН: Родоначальник німецької класичної філософії Кант народився в 1724 році в Кенігсберзі (нинішній Калінінград), де прожив усе своє життя та був похований біля стін Кафедрального собору на острові, який носить сьогодні його ім'я.

Під час Семирічної війни з 1758 по 1762 рік Кенігсберг перебував під юрисдикцією російського уряду.

Місто Ке́ніґсберґ відійшло до СРСР влітку 1945 року під час Потсдамської конференції.