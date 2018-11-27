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Канта у Росії назвали ворогом і облили його могилу фарбою

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Калінінграді невідомі облили фарбою могилу та пам'ятник Іммануілу Канту, який встановлений біля Балтійського федерального університету (БФУ), що носить ім'я філософа. Окрім цього, поряд з пам'ятником були розкидані листівки із закликами відмовитись від "імені ворога". Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“Постраждала сама фігура Канта та постамент пам’ятника, які залито білою та рожевою фарбою. Зараз співробітники університету намагаються змити фарбу, привести пам’ятник до належного вигляду... В університеті розцінюють подію як акт вандалізму”, — сказала представниця університету.

Навколо пам’ятника розкидали листівки із закликами “відхреститись від імені ворога” та “зривати таблички” з ім’ям німецького філософа.

"Досить зраджувати Вітчизну! Ви вчитеся в стінах, що мають ім’я ворога! Відхрестіться православним хрестом від цього ворожого імені, від німця, народ якого приніс нам так багато лиха!“- йдеться в листівці, залишеної біля пам’ятника.

Автори листівок стверджують, що “Кант зрадив російську землю, яка прийняла його”, та закликають “зривати таблички” та “викреслювати чуже ім’я зі своїх документів”.

Нагадаємо, у 2015 році, 17-річна мешканка Калінінграда написала на маєтку, в якому колись жив німецький філософ нецензурний вислів, яким спровокувала скандал.

Під час Другої світової війни, коли війська СРСР зайшли на територію німецького міста Кеніґсберґ — могила німецького філософа Іммануїла Канта також була піддана актам вандалізму.

Зокрема російськими військовими над могилою філософа були написані наступні фрази: “Тепер ти пізнав, що світ матеріальний” та “Чи думав ти, що російський "Іван" стоятиме на твоєму пороху?”

Довідка УНН: Родоначальник німецької класичної філософії Кант народився в 1724 році в Кенігсберзі (нинішній Калінінград), де прожив усе своє життя та був похований біля стін Кафедрального собору на острові, який носить сьогодні його ім'я.

Під час Семирічної війни з 1758 по 1762 рік Кенігсберг перебував під юрисдикцією російського уряду.

Місто Ке́ніґсберґ відійшло до СРСР влітку 1945 року під час Потсдамської конференції.

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