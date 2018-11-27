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Канта в России назвали врагом и облили его могилу краской

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Калининграде неизвестные облили краской могилу и памятник Иммануил Кант, который установлен у Балтийского федерального университета (БФУ), что носит имя философа. Кроме этого, рядом с памятником были разбросаны листовки с призывами отказаться от “имени врага”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Пострадала сама фигура Канта и постамент памятника, которые залиты белой и розовой краской. Сейчас сотрудники университета пытаются смыть краску, привести памятник в надлежащий вид... В университете расценивают произошедшее как акт вандализма”, — сказала представительница университета.

Вокруг памятника разбросали листовки с призывами “откреститься от имени врага” и “срывать таблички” с именем немецкого философа.

“Хватит предавать Родину! Вы учитесь в стенах, носящих имя врага! Откреститесь православным крестом от этого враждебного имени, от немца, народ которого принес нам так много бед!” — говорится в листовке, оставленной возле памятника.

Авторы листовок утверждают, что “Кант предал русскую землю, которая приняла его”, и призывают “срывать таблички” и “вычеркивать чужое имя из своих документов”.

Напомним, в 2015 году, 17-летняя жительница Калининграда написала на жилом доме, в котором когда-то жил немецкий философ нецензурное выражение, которым спровоцировала скандал.

Во время Второй мировой войны, когда войска СССР вошли на территорию немецкого города Кенигсберг — могила немецкого философа Иммануила Канта также подверглась актам вандализма.

В частности российскими военными над могилой философа были написаны следующие фразы: “Теперь ты познал, что мир материален” и “Думал ли ты, что русский ”Иван“ будет стоять на твоем порохе?”

Справка УНН: Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант родился в 1724 году в Кенигсберге (нынешний Калининград), где прожил всю свою жизнь и был похоронен у стен Кафедрального собора на острове, который носит сегодня его имя.

Во время Семилетней войны с 1758 по 1762 год Кенигсберг находился под юрисдикцией российского правительства.

Город Кенигсберг отошел к территориям СССР летом 1945 года во время Потсдамской конференции.

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