Канта в России назвали врагом и облили его могилу краской

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Калининграде неизвестные облили краской могилу и памятник Иммануил Кант, который установлен у Балтийского федерального университета (БФУ), что носит имя философа. Кроме этого, рядом с памятником были разбросаны листовки с призывами отказаться от “имени врага”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.