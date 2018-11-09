Шепелеву продлили арест до 27 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву до 27 декабря 2018 года в уголовном производстве по организации убийства полковника милиции Ерохина. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"Ходатайство - удовлетворить. Продлить срок содержания подозреваемого ЛИЦО_4 (Шепелева - ред.) под стражей до 27.12.2018 года включительно", - говорится в постановлении суда.
Кроме того, в решении указано, что в конце августа заместитель Генерального прокурора продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве относительно Шепелева по подозрению в заказе убийства полковника милиции Ерохина до шести месяцев.
Как сообщал УНН, 9 февраля 2018 года Служба безопасности Украины задержала Шепелева в Киевской области. Он был взят под арест.
Против Шепелева расследуется ряд уголовных производств, в том числе, причастность к организации убийства сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД полковника Романа Ерохина, которое было совершено еще 26 июля 2006 года.