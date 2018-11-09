Шепелеву продлили арест до 27 декабря

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106962 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113890 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151605 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145743 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137088 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128499 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172156 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118104 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Шепелеву продлили арест до 27 декабря

Шепелеву продлили арест до 27 декабря

Киев  •  УНН

 • 12000 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву до 27 декабря 2018 года в уголовном производстве по организации убийства полковника милиции Ерохина. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

"Ходатайство - удовлетворить. Продлить срок содержания подозреваемого ЛИЦО_4 (Шепелева - ред.) под стражей до 27.12.2018 года включительно", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, в решении указано, что в конце августа заместитель Генерального прокурора продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве относительно Шепелева по подозрению в заказе убийства полковника милиции Ерохина до шести месяцев.

Как сообщал УНН, 9 февраля 2018 года Служба безопасности Украины задержала Шепелева в Киевской области. Он был взят под арест.

Против Шепелева расследуется ряд уголовных производств, в том числе, причастность к организации убийства сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД полковника Романа Ерохина, которое было совершено еще 26 июля 2006 года.

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