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Шепелєву продовжили арешт до 27 грудня

Шепелєву продовжили арешт до 27 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою колишньому народному депутатові України Олександру Шепелєву до 27 грудня 2018 року у кримінальному провадженні щодо організації убивства полковника міліції Єрохіна. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

“Клопотання — задовольнити. Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 (Шепелєва — ред.) під вартою до 27.12.2018 року включно”, — зазначається в ухвалі суду.

Крім того, у рішенні вказано, що наприкінці серпня заступник Генерального прокурора продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Шепелєва за підозрою у замовленні убивства полковника міліції Єрохіна до шести місяців.

Як повідомляв УНН, 9 лютого 2018 року Служба безпеки України затримала Шепелєва у Київській області. Його було взято під арешт.

Проти Шепелєва розслідується низка кримінальних проваджень, в тому числі, причетність до організації убивства співробітника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС полковника Романа Єрохіна, яке було вчинене ще 26 липня 2006 року.

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