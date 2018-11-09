Шепелєву продовжили арешт до 27 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою колишньому народному депутатові України Олександру Шепелєву до 27 грудня 2018 року у кримінальному провадженні щодо організації убивства полковника міліції Єрохіна. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
“Клопотання — задовольнити. Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 (Шепелєва — ред.) під вартою до 27.12.2018 року включно”, — зазначається в ухвалі суду.
Крім того, у рішенні вказано, що наприкінці серпня заступник Генерального прокурора продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Шепелєва за підозрою у замовленні убивства полковника міліції Єрохіна до шести місяців.
Як повідомляв УНН, 9 лютого 2018 року Служба безпеки України затримала Шепелєва у Київській області. Його було взято під арешт.
Проти Шепелєва розслідується низка кримінальних проваджень, в тому числі, причетність до організації убивства співробітника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС полковника Романа Єрохіна, яке було вчинене ще 26 липня 2006 року.