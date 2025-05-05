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Shell изучает поглощение BP из-за падения цен на нефть и акций конкурента

Киев • УНН

 • 2508 просмотра

Shell рассматривает приобретение BP из-за падения стоимости акций последней. Решение будет зависеть от дальнейшего котирования BP, но у Shell есть и альтернативные сценарии развития.

Shell изучает поглощение BP из-за падения цен на нефть и акций конкурента

Компания Shell изучает возможность приобретения конкурента BP, ожидая падения цен на нефть и акций компании-конкурента. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

За год акции BP потеряли треть стоимости, причина - недовольство инвесторов и падение цен на нефть. В то же время, акции компании BP продолжают падать. Окончательное решение, вероятно, будет зависеть от дальнейшего котирования BP.

Также в Shell рассматривают и альтернативные сценарии. Например, там могут сосредоточиться на выкупе собственных акций или более мелких приобретениях. Как заявил представитель Shell, компания сосредоточена на повышении эффективности, дисциплине и упрощении структуры.

В то же время в компании BP не стали комментировать ситуацию.

Напомним

Цены на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель во время ранних азиатских торгов в понедельник. Это произошло на фоне того, как ОПЕК+ намерен еще больше ускорить рост добычи нефти, что вызвало опасения по поводу увеличения предложения.

В то же время, цены на золото выросли на фоне ожиданий инвесторов относительно торговых переговоров между США и Китаем и заседания Федеральной резервной системы.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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