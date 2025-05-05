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Shell вивчає поглинання BP через падіння цін на нафту та акцій конкурента

Київ • УНН

 • 4396 перегляди

Shell розглядає придбання BP через падіння вартості акцій останньої. Рішення залежатиме від подальшого котирування BP, але Shell має й альтернативні сценарії розвитку.

Shell вивчає поглинання BP через падіння цін на нафту та акцій конкурента

Компанія Shell вивчає можливість придбання конкурента BP, очікуючи падіння цін на нафту та акцій компанії-конкурента. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За рік акції BP втратили третину вартості, причина - невдоволення інвесторів та падіння цін на нафту. Водночас, акції компанії BP продовжують падати. Остаточне рішення, ймовірно, буде залежати від подальшого котирування BP.

Також у Shell розглядають і альтернативні сценарії. Наприклад, там можуть зосередитися на викупі власних акцій або більш дрібних придбаннях. Як заявив представник Shell, компанія зосереджена на підвищенні ефективності, дисципліні та спрощенні структури.

Водночас у компанії BP не стали коментувати ситуацію.

Нагадаємо

Ціни на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель під час ранніх азійських торгів у понеділок. Це сталось на тлі того, як ОПЕК+ має намір ще більше прискорити зростання видобутку нафти, що викликало побоювання щодо збільшення пропозиції.

Водночас, ціни на золото зросли на тлі очікувань інвесторів щодо торгівельних переговорів між США і Китаєм та засідання Федеральної резервної системи.

Євген Устименко

Євген Устименко

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