Шапаренко: Швейцария не выиграла ни одного матча и осталась в высшем дивизионе Лиги наций, это - смешно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Полузащитник “Динамо” и сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал решение УЕФА присудить техническое поражение национальной команде в матче со Швейцарией. Об этом Шапаренко заявил в эфире “ПроФутбол Digital”, передает УНН.
“Это неуважение к сборной Украины. Швейцария сыграла четыре или сколько там матчей, ни одного не выиграла и остается в высшем дивизионе Лиги наций. Это смешно!” — подчеркнул Шапаренко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Такая „победа“ над Украиной хуже любого поражения — швейцарские болельщики
Напомним, матч 6-го тура Лиги наций “Швейцария-Украина” был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.
18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.
По возвращении в Киев, сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.
25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария — Украина не состоялся по вине сборной Украины, и зачислил ей техническое поражение со счетом 0:3.
В УАФ заявили, что намерены добиваться справедливости в Лозанне.