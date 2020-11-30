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Шапаренко: Швейцария не выиграла ни одного матча и осталась в высшем дивизионе Лиги наций, это - смешно

Киев  •  УНН

 • 16405 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Полузащитник “Динамо” и сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал решение УЕФА присудить техническое поражение национальной команде в матче со Швейцарией. Об этом Шапаренко заявил в эфире “ПроФутбол Digital”, передает УНН.

“Это неуважение к сборной Украины. Швейцария сыграла четыре или сколько там матчей, ни одного не выиграла и остается в высшем дивизионе Лиги наций. Это смешно!” — подчеркнул Шапаренко.

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Напомним, матч 6-го тура Лиги наций “Швейцария-Украина” был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.

По возвращении в Киев, сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария — Украина не состоялся по вине сборной Украины, и зачислил ей техническое поражение со счетом 0:3.

В УАФ заявили, что намерены добиваться справедливости в Лозанне. 

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