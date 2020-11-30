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Шапаренко: Швейцарія не виграла жодного матчу і залишилася у вищому дивізіоні Ліги націй, це - смішно

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Півзахисник "Динамо" і збірної України Микола Шапаренко прокоментував рішення УЄФА присудити технічну поразку національній команді в матчі зі Швейцарією. Про це Шапаренко заявив в ефірі "ПроФутбол Digital", передає УНН.

"Це неповага до збірної України. Швейцарія зіграла чотири або скільки там матчів, жодного не виграла і залишається у вищому дивізіоні Ліги націй. Це смішно!" - наголосив Шапаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Така "перемога" над Україною гірше будь-якої поразки - швейцарські вболівальники

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй "Швейцарія-Україна" був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, так як "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченка було мінімум 13 осіб.

Після повернення до Києва, збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" в сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія - Україна не відбувся з вини збірної України, і зарахував їй технічну поразку з рахунком 0:3.

В УАФ заявили, що мають намір домагатися справедливості в Лозанні.

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