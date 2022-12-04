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Шантажируют выплатами: в Скадовском районе пенсионеров заставляют получать паспорта рф

Шантажируют выплатами: в Скадовском районе пенсионеров заставляют получать паспорта рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области российские оккупанты заставляют пожилых людей брать паспорта россии для того, чтобы иметь возможность получать пенсию. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство российской федерации", – говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты угрожают жителям Херсонской области лишением родительских прав, заставляя отдавать детей в школы с российской программой.

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