Шантажируют выплатами: в Скадовском районе пенсионеров заставляют получать паспорта рф
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области российские оккупанты заставляют пожилых людей брать паспорта россии для того, чтобы иметь возможность получать пенсию. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство российской федерации", – говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты угрожают жителям Херсонской области лишением родительских прав, заставляя отдавать детей в школы с российской программой.