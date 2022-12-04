Шантажируют выплатами: в Скадовском районе пенсионеров заставляют получать паспорта рф

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области российские оккупанты заставляют пожилых людей брать паспорта россии для того, чтобы иметь возможность получать пенсию. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.