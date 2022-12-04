Шантажують виплатами: у Скадовському районі пенсіонерів змушують отримувати паспорти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області російські окупанти змушують людей похилого віку брати паспорти рф для того, щоб мати змогу отримувати пенсію. Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"У тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство російської федерації", – ідеться у повідомленні.
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