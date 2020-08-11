Шанс для Лунина: "Реал" отказался от французского вратаря
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. По сообщению сайта "Реала" мадридцы отказались от услуг французского голкипера Альфонса Ареолы, передает УНН.
“Галактикос” завершили сотрудничество со стражем ворот. Арендный контракт закончился и клуб не стал его продлевать.
Клуб поблагодарил Ареолу за его преданность делу, профессионализм и образцовое поведение в этом сезоне и пожелал ему успехов на новом этапе карьеры.
В кампании 2019-20 годов француз сыграл девять матчей за “галактикос”, пропустив 11 мячей.
Заметим, что “Реал” владеет правами на украинского вратаря Андрея Лунина, который крайний сезон выступал в форме ФК “Реал Овьедо”. Украинец в новом сезоне может остаться в “Реале” под руководством Зинедина Зидана.