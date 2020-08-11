Шанс для Луніна: "Реал" відмовився від французького воротаря
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. За повідомленням сайту "Реалу" мадридці відмовилися від послуг французького голкіпера Альфонса Ареоли, передає УНН.
“Галактікос” завершили співпрацю із стражем воріт. Орендний контракт закінчився і клуб не став його продовжувати.
Клуб подякував Ареолі за його відданість справі, професіоналізм і зразкову поведінку в цьому сезоні і побажав йому успіхів на новому етапі кар’єри.
У кампанії 2019-20 років француз відіграв дев’ять поєдинків за “галактікос”, пропустивши 11 м’ячів.
Зауважимо, що “Реал” володіє правами на українського воротаря Андрія Луніна, який крайній сезон виступав у формі ФК “Реал Овьєдо”. Українець в новому сезоні може залишитись в “Реалі” під орудою Зінедіна Зідана.