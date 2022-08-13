Шанхай ввел еженедельное тестирование на COVID-19 до конца сентября

Детали

Гражданам, не прошедшим тест на нуклеиновую кислоту в течение семи дней, будет присвоен желтый код в системе кодов здоровья Шанхая. Желтый код ограничивает доступ к некоторым общественным местам.

В субботу органы здравоохранения в финансовом центре страны с населением 25 миллионов человек заявили, что днем ​​ранее обнаружили один симптоматический и три бессимптомных случая.

Южная провинция Хайнань является наиболее пострадавшим регионом Китая: в субботу за 24 часа до этого было зарегистрировано 594 симптоматических случая и 832 бессимптомных случая.

Ожидается, что жесткие ограничения и блокировки в популярном туристическом направлении продолжатся в течение выходных.

Добавим

В субботу Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 2144 новых случаях заражения COVID-19, из которых 704 были симптоматическими, а 1440 — бессимптомными.