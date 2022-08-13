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Шанхай запровадив щотижневе тестування на COVID-19 до кінця вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Влада оголосила в суботу, що найбільше густонаселене місто Китаю Шанхай буде проводити щотижневі тестування на COVID-19 до кінця вересня, щоб тримати вірус під контролем. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Шанхай запровадив щотижневе тестування на COVID-19 до кінця вересня

Деталі

Громадянам, які не пройшли тест на нуклеїнову кислоту протягом семи днів, буде присвоєно жовтий код у системі кодів здоров'я Шанхая. Жовтий код обмежує доступ до деяких громадських місць.

У суботу органи охорони здоров'я у фінансовому центрі країни з населенням 25 мільйонів людей заявили, що днем раніше виявили один симптоматичний та три безсимптомні випадки.

Південна провінція Хайнань наразі є найбільш постраждалим регіоном Китаю: у суботу за 24 години до цього було зареєстровано 594 симптоматичні випадки та 832 безсимптомні випадки.

Очікується, що жорсткі обмеження та блокування у популярному туристичному напрямку продовжаться протягом вихідних.

Додамо

У суботу Національна комісія охорони здоров'я Китаю повідомила про 2144 нові випадки зараження COVID-19, з яких 704 були симптоматичними, а 1440 — безсимптомними.

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