Шампанское помогает женщинам справиться со стрессом - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Употребление шампанского помогает женщинам справиться со стрессом. К такому выводу пришли специалисты Института с исследований продуктов питания в Мадриде, передает УНН со ссылкой на bobrtimes.com.
Речь идет о регулярном, но умеренном потреблении напитка — не более 100 мл в день.
“Употребление шампанского помогает справиться со стрессом, а также повышает защиту организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера”, — пишет издание со ссылкой на выводы ученых.
Как писал УНН, украинский бренд “Коктебель” развеял мифы о шампанском.