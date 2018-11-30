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Шампанське допомагає жінкам впоратися зі стресом - учені

Шампанське допомагає жінкам впоратися зі стресом - учені

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вживання шампанського допомагає жінкам впоратися зі стресом. До такого висновку прийшли фахівці Інституту з досліджень продуктів харчування в Мадриді, передає УНН з посиланням на bobrtimes.com.

Йдеться про регулярне, але помірне споживання напою - не більше 100 мл в день.

"Вживання шампанського допомагає впоратися зі стресом, а також підвищує захист організму перед віковими захворюваннями нейрофізіологічного характеру", - пише видання з посиланням на висновки вчених.

Як писав УНН, український бренд "Коктебель" розвіяв міфи про шампанське.

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