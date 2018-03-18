"Шальке" Коноплянки получил пятый подряд выигрыш в Бундеслиге

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15435 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20257 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 65960 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 75414 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102028 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109180 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116556 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121900 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133016 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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"Шальке" Коноплянки получил пятый подряд выигрыш в Бундеслиге

"Шальке" Коноплянки получил пятый подряд выигрыш в Бундеслиге

Киев  •  УНН

 • 9587 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Гельзенкирхенский "Шальке" продолжил победное шествие, обыграв на выезде "Вольфсбург" в игре 27-го тура Бундеслиги, информирует УНН со ссылкой на сайт "Шальке".

Матч начался в спокойном темпе. Несмотря на усилия обеих коллективов, долгое время опасных моментов ни у тех ни у других ворот не было. Лишь на 24-й минуте зрители на трибунах в первый раз схватились за головы: после розыгрыша углового у ворот "Шальке" Дидави пробил головой, и мяч пролетел рядом со штангой. Ответ гостей состоялась перед самым свистком на перерыв: Горецкий протолкнул мяч в штрафную на Бургшталлер, а австриец в свою очередь остро прострелил в центр на набегающего Настасича. Серб казалось бил наверняка, но Кастелс каким сумел парировать выстрел.

Во второй половине встречи рисунок игры практически не изменился. Обе команды нейтрализовали атакующие старания друг друга, таким образом опасных моментов по-прежнему долгое время не было. Только за четыре минуты до конца основного времени счет был открыт: Робин Кнох срезал мяч в свои ворота после острого прострела Бреля эмболии. Этот гол так и остался единственным в матче - 0: 1.

Отметим, что во втором тайме возвращение в большой футбол отпраздновал Пабло Инсуа, зато украинец Евгений Коноплянка просидел все противостояния на скамейке запасных.

Примечательно, что очередной выигрыш "кобальтовых" помог им укрепиться на 2-й позиции чемпионата - 49 очков.

Добавим также, следующий матч "Шальке" проведёт 31 марта против "Фрайбурга" на "Фельтинс-Арене".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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