"Шальке" Коноплянки получил пятый подряд выигрыш в Бундеслиге

Матч начался в спокойном темпе. Несмотря на усилия обеих коллективов, долгое время опасных моментов ни у тех ни у других ворот не было. Лишь на 24-й минуте зрители на трибунах в первый раз схватились за головы: после розыгрыша углового у ворот "Шальке" Дидави пробил головой, и мяч пролетел рядом со штангой. Ответ гостей состоялась перед самым свистком на перерыв: Горецкий протолкнул мяч в штрафную на Бургшталлер, а австриец в свою очередь остро прострелил в центр на набегающего Настасича. Серб казалось бил наверняка, но Кастелс каким сумел парировать выстрел.

Во второй половине встречи рисунок игры практически не изменился. Обе команды нейтрализовали атакующие старания друг друга, таким образом опасных моментов по-прежнему долгое время не было. Только за четыре минуты до конца основного времени счет был открыт: Робин Кнох срезал мяч в свои ворота после острого прострела Бреля эмболии. Этот гол так и остался единственным в матче - 0: 1.

Отметим, что во втором тайме возвращение в большой футбол отпраздновал Пабло Инсуа, зато украинец Евгений Коноплянка просидел все противостояния на скамейке запасных.

Примечательно, что очередной выигрыш "кобальтовых" помог им укрепиться на 2-й позиции чемпионата - 49 очков.

Добавим также, следующий матч "Шальке" проведёт 31 марта против "Фрайбурга" на "Фельтинс-Арене".