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"Шальке" Коноплянки здобув п'ятий підряд виграш у Бундеслізі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Гельзенкірхенське “Шальке” продовжило переможну ходу, обігравши на виїзді “Вольфсбург” у грі 27-го туру Бундесліги, інформує УНН з посиланням на сайт “Шальке”.

Матч почався в спокійному темпі. Незважаючи на зусилля обох колективів, довгий час небезпечних моментів ні в тих ні в інших воріт не було. Лише на 24-й хвилині глядачі на трибунах в перший раз схопилися за голови: після розіграшу кутового біля воріт “Шальке” Дідаві пробив головою, і м’яч пролетів поруч зі штангою. Відповідь гостей відбулася перед самим свистком на перерву: Горецькі проштовхнув м’яч у штрафну на Бюргшталлера, а австрієць в свою чергу гостро прострілив в центр на набігаючого Настасіча. Серб здавалося бив напевно, але Кастелс якимось зумів парирувати постріл.

У другій половині зустрічі малюнок гри практично не змінився. Обидві команди нейтралізували атакуючі старання один одного, таким чином небезпечних моментів як і раніше довгий час не було. Лише за чотири хвилини до кінця основного часу рахунок був відкритий: Робін Кнох зрізав м’яч в свої ворота після гострого прострілу Бреля Емболо. Цей гол так і залишився єдиним у матчі — 0:1.

Відзначимо, що у другому таймі повернення у великий футбол відсвяткував Пабло Інсуа, натомість українець Євген Коноплянка просидів усе протистояння на лаві запасних.

Примітно, що черговий виграш “кобальтових” допоміг їм укріпитися на 2-й позиції чемпіонату — 49 очок.

Додамо також, наступний матч “Шальке” проведе 31 березня проти “Фрайбурга” на “Фельтінс-Арені”.

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