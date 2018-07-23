"Шахтеру" вручили золотые медали чемпионата Украины

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38043 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101940 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123986 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131544 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168866 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153257 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141024 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181147 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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"Шахтеру" вручили золотые медали чемпионата Украины

"Шахтеру" вручили золотые медали чемпионата Украины

Киев  •  УНН

 • 12558 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Доме футбола в столице Украины состоялась церемония награждения победителя украинской Премьер-лиги сезона-2017/2018 - ФК "Шахтер" (Донецк), сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба и ФФУ.

По приглашению руководства Премьер-лиги в мероприятии приняли участие генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин, футболисты и тренеры команды. Медали победителям вручали президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и первый заместитель президента УПЛ Маркиян Ключковский.

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“Чемпионы, поздравляю вас с непростым достижением! Продолжайте выступать на таком же высоком уровне и радуйте болельщиков своей великолепной игрой! Желаю вам достойно представить Украину в Лиге чемпионов, где за вами будет следить вся страна!” — обратился к “горнякам” Ключковский.

По словам представителя УПЛ, такая церемония в стенах Дома футбола проводится впервые, но планируется, что отныне такие награждения станут ежегодной традицией.

Добавим, что уже 25 июля “Шахтёр” матчем 1-го тура УПЛ сезона-2018/19 начнет защиту своего титула. В Чернигове в 19:00 “оранжево-черные” встретятся с “Десной”.

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