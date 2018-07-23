"Шахтеру" вручили золотые медали чемпионата Украины

По приглашению руководства Премьер-лиги в мероприятии приняли участие генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин, футболисты и тренеры команды. Медали победителям вручали президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и первый заместитель президента УПЛ Маркиян Ключковский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гол Буяльского принес “Динамо” Суперкубок Украины

“Чемпионы, поздравляю вас с непростым достижением! Продолжайте выступать на таком же высоком уровне и радуйте болельщиков своей великолепной игрой! Желаю вам достойно представить Украину в Лиге чемпионов, где за вами будет следить вся страна!” — обратился к “горнякам” Ключковский.

По словам представителя УПЛ, такая церемония в стенах Дома футбола проводится впервые, но планируется, что отныне такие награждения станут ежегодной традицией.

Добавим, что уже 25 июля “Шахтёр” матчем 1-го тура УПЛ сезона-2018/19 начнет защиту своего титула. В Чернигове в 19:00 “оранжево-черные” встретятся с “Десной”.