"Шахтеру" вручили золотые медали чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Доме футбола в столице Украины состоялась церемония награждения победителя украинской Премьер-лиги сезона-2017/2018 - ФК "Шахтер" (Донецк), сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба и ФФУ.
По приглашению руководства Премьер-лиги в мероприятии приняли участие генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин, футболисты и тренеры команды. Медали победителям вручали президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и первый заместитель президента УПЛ Маркиян Ключковский.
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“Чемпионы, поздравляю вас с непростым достижением! Продолжайте выступать на таком же высоком уровне и радуйте болельщиков своей великолепной игрой! Желаю вам достойно представить Украину в Лиге чемпионов, где за вами будет следить вся страна!” — обратился к “горнякам” Ключковский.
По словам представителя УПЛ, такая церемония в стенах Дома футбола проводится впервые, но планируется, что отныне такие награждения станут ежегодной традицией.
Добавим, что уже 25 июля “Шахтёр” матчем 1-го тура УПЛ сезона-2018/19 начнет защиту своего титула. В Чернигове в 19:00 “оранжево-черные” встретятся с “Десной”.