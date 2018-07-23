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"Шахтарю" вручили золоті медалі чемпіонату України

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У Будинку футболу в столиці України відбулася церемонія нагородження переможця української Прем’єр-ліги сезону-2017/2018 — ФК "Шахтар" (Донецьк), повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу та ФФУ.

На запрошення керівництва Прем’єр-ліги в заході взяли участь генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін, футболісти та тренери команди. Медалі переможцям вручали президент Федерації футболу України Андрій Павелко та перший заступник президента УПЛ Маркіян Ключковський.

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"Чемпіони, вітаю вас із непростим досягненням! Продовжуйте виступати на такому ж високому рівні й радуйте вболівальників своєю чудовою грою! Бажаю вам гідно представити Україну в Лізі чемпіонів, де за вами стежитиме вся країна!" — звернувся до "гірників" Ключковський.

За словами представника УПЛ, така церемонія у стінах Будинку футболу проводиться вперше, але планується, що відтепер такі нагородження стануть щорічною традицією.

Додамо, що вже 25 липня "Шахтар" матчем 1-го туру УПЛ сезону-2018/19 розпочне захист свого титулу. У Чернігові о 19:00 "оранжево-чорні" зустрінуться з "Десною".

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