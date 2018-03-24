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"Шахтер" сделал трансферное предложение игроку ФК "Коринтианс"

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Центральный хавбек ФК “Коринтианс” Майкон близок к переходу в донецкий “Шахтер”, сообщает УНН со ссылкой на UOL Esporte.

“Горняки” близки к подписанию контракта с 20-летним полузащитником. Сумма трансфера за молодого футболиста может равняться 6 миллионам евро.

Отмечается, что дончане уже сделали официальное предложение своим коллегам из Бразилии.

Ожидается, что в ряды украинского гранда бразилец перейдет летом 2018-го и может заменить Фреда, который возможно покинет “Шахтер”.

Примечательно, что в прошлом году 20-летний спортсмен провел 36 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 результативные пасы. Также на его счету 8 поединков за сборную Бразилии U-20 (1 гол).

Кроме того добавим, что трансферная стоимость игрока по оценкам портала Transfermarkt составляет 5 млн. евро.

Украинские Национальные Новости

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