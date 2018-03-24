"Шахтар" зробив трансферну пропозицію гравцеві ФК "Корінтіанс"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Центральний хавбек ФК “Корінтіанс” Майкон близький до переходу в донецький “Шахтар”, повідомляє УНН з посиланням на UOL Esporte.
“Гірники” близькі до підписання контракту з 20-річним півзахисником. Сума трансферу за молодого футболіста може рівнятися 6 мільйонам євро.
Зазначається, що донеччани вже зробили офіційну пропозицію своїм колегам з Бразилії.
Очікується, що до лав українського гранду бразилець перейде влітку 2018-го і може замінити Фреда, який можливо покине “Шахтар”.
Примітно, що у минулому році 20-річний спортсмен провів 36 матчів, забив 1 м’яч і зробив 3 результативні паси. Також на його рахунку 8 поєдинків за збірну Бразилії U-20 (1 гол).
Крім того додамо, що трансферна вартість гравця за оцінками порталу Transfermarkt складає 5 млн. євро.