"Шахтер" одержал разгромную победу во втором туре УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Действующий чемпион Украины “Шахтер” одержал победу над “Арсенал-Киев” в поединке второго тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
На стадионе “Металлист” в присутствии 6541 болельщика “горняки” открыли счет на 10 минуте. Прострел с левого фланга обернулся недоразумением защитника и вратаря. Последний выбежал из ворот, а первый задел мяч головой. В итоге Тайсон нанес удар, на его пути Жуниор Мораес подставил ногу и стал автором гола.
Далее Алан Патрик был близок к удвоению счета — его выстрел со штрафного пришелся в перекладину. На 32 минуте Тайсон и новичок “Шахтера” Фернандо организовали второе взятие ворот. Первый ассистировал, а Фернандо отправил “мяч” в нижний дальний угол. Пять минут понадобилось хозяевам чтобы отправить третий мяч до цели. Тайсон реализовал дальний выстрел и установил окончательные цифры на табло — 3:0.
Отметим, что команды занимают полярные места в турнирной таблице после двух проведенных игр. “Шахтер” 6 пунктов, “Арсенал” — 0.
Добавим также, в третьем туре фанатов ожидает украинское классико — матч “Шахтера” с “Динамо”.