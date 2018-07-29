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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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"Шахтер" одержал разгромную победу во втором туре УПЛ

"Шахтер" одержал разгромную победу во втором туре УПЛ

Киев  •  УНН

 • 9064 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Действующий чемпион Украины “Шахтер” одержал победу над “Арсенал-Киев” в поединке второго тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

На стадионе “Металлист” в присутствии 6541 болельщика “горняки” открыли счет на 10 минуте. Прострел с левого фланга обернулся недоразумением защитника и вратаря. Последний выбежал из ворот, а первый задел мяч головой. В итоге Тайсон нанес удар, на его пути Жуниор Мораес подставил ногу и стал автором гола.

Далее Алан Патрик был близок к удвоению счета — его выстрел со штрафного пришелся в перекладину. На 32 минуте Тайсон и новичок “Шахтера” Фернандо организовали второе взятие ворот. Первый ассистировал, а Фернандо отправил “мяч” в нижний дальний угол. Пять минут понадобилось хозяевам чтобы отправить третий мяч до цели. Тайсон реализовал дальний выстрел и установил окончательные цифры на табло — 3:0.

Отметим, что команды занимают полярные места в турнирной таблице после двух проведенных игр. “Шахтер” 6 пунктов, “Арсенал” — 0.

Добавим также, в третьем туре фанатов ожидает украинское классико — матч “Шахтера” с “Динамо”.

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