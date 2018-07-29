"Шахтар" здобув розгромну перемогу у другому турі УПЛ

На стадіоні “Металіст” за присутності 6541 уболівальника “гірники” відкрили рахунок на 10 хвилині. Простріл з лівого флангу обернувся непорозумінням захисника та воротаря. Останній вибіг з воріт, а перший зачепив м’яч головою. У підсумку Тайсон завдав удару, на його шляху Жуніор Мораес підставив ногу та став автором голу.

Далі Алан Патрік був близьким до подвоєння рахунку — його постріл зі штрафного прийшовся у поперечину. На 32 хвилині Тайсон і новачок “Шахтаря” Фернандо організували друге взяття воріт. Перший асистував, а Фернандо відправив “шкіряну кулю” у нижній дальній кут. П’ять хвилин знадобилося господарям аби відправити третій м’яч до цілі. Тайсон реалізував дальній постріл та встановив остаточні цифри на табло — 3:0.

Зазначимо, що команди займають полярні місця в турнірній таблиці після двох проведених ігор. “Шахтар” має 6 пунктів, “Арсенал” — 0.

Додамо також, у третьому турі на фанатів очікує українське класико — матч “Шахтаря” з “Динамо”.