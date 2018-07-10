"Шахтер" нанес разгромное поражение клуба из Нидерландов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57638 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106874 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128192 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135466 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171342 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154058 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141637 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130501 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182915 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118350 просмотра

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"Шахтер" нанес разгромное поражение клуба из Нидерландов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Донецкий "Шахтер" провел свой четвертый спарринг в летнее межсезонье. Соперником стал ФК "Витесс", который финишировал на шестой позиции в прошлом чемпионате Нидерландов, информирует УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".

Активное начало матча сопровождалось встречными атаками, и уже в первые десять минут противники обменялись ударами Матавжа и Дентиньо. Постепенно "горняки" наладили контроль мяча, с тех пор угроза возникала исключительно у ворот голландцев, что в итоге привело к голу.

На 31-й минуте Богдан Бутко подал в район одиннадцатиметровой отметки, а Тарас Степаненко головой переправил мяч в сетку - 1:0. В конце тайма выделялся Александр Зубков: его прострел едва не замкнул Тотовицкий, а затем удар хавбека "Шахтера" не без труда отразил Эдуардо.

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Вторая половина также прошла полностью под диктовку "оранжево-черных", но уже с более успешной реализацией моментов. На стартовых минутах Дентиньо пробил рядом со штангой, а выстрел Болбата потянул голкипер, но именно дальний удар привел ко второму взятию ворот: Бутко подобрал мяч на левом углу штрафной и правой ногой закрутил его точно в "девятку" - 2:0.

В середине тайма Фонсека бросил в бой свежих игроков, которые тут же организовали третий гол. Олег Данченко пробивал издали, мяч попал в ноги Виктору Коваленко, и он спокойно разобрался с вратарем, сделав счет крупным. Через пять минут Додо передачей от лицевой нашел в штрафной Мораеса, и Жуниор был точным - 4:0. В концовке голландцам удалось забить гол престижа: Беренс с линии штрафной отправил мяч в правый угол - 4:1.

Заметим, что 12 июля на "горняков" ожидает заключительная контрольная игра с турецким "Бешикташем".

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