"Шахтер" нанес разгромное поражение клуба из Нидерландов

Активное начало матча сопровождалось встречными атаками, и уже в первые десять минут противники обменялись ударами Матавжа и Дентиньо. Постепенно "горняки" наладили контроль мяча, с тех пор угроза возникала исключительно у ворот голландцев, что в итоге привело к голу.

На 31-й минуте Богдан Бутко подал в район одиннадцатиметровой отметки, а Тарас Степаненко головой переправил мяч в сетку - 1:0. В конце тайма выделялся Александр Зубков: его прострел едва не замкнул Тотовицкий, а затем удар хавбека "Шахтера" не без труда отразил Эдуардо.

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Вторая половина также прошла полностью под диктовку "оранжево-черных", но уже с более успешной реализацией моментов. На стартовых минутах Дентиньо пробил рядом со штангой, а выстрел Болбата потянул голкипер, но именно дальний удар привел ко второму взятию ворот: Бутко подобрал мяч на левом углу штрафной и правой ногой закрутил его точно в "девятку" - 2:0.

В середине тайма Фонсека бросил в бой свежих игроков, которые тут же организовали третий гол. Олег Данченко пробивал издали, мяч попал в ноги Виктору Коваленко, и он спокойно разобрался с вратарем, сделав счет крупным. Через пять минут Додо передачей от лицевой нашел в штрафной Мораеса, и Жуниор был точным - 4:0. В концовке голландцам удалось забить гол престижа: Беренс с линии штрафной отправил мяч в правый угол - 4:1.

Заметим, что 12 июля на "горняков" ожидает заключительная контрольная игра с турецким "Бешикташем".