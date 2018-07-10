"Шахтар" завдав розгромної поразки клубу з Нідерландів

Активний початок матчу супроводжувався зустрічними атаками, і вже в перші десять хвилин противники обмінялися ударами Матавжа і Дентіньо. Поступово "гірники" налагодили контроль м'яча, відтоді загроза виникала виключно біля воріт нідерландців, що в підсумку призвело до голу.

На 31-й хвилині Богдан Бутко подав у район одинадцятиметрової позначки, а Тарас Степаненко головою переправив м'яч у сітку - 1:0. В кінці тайму виділявся Олександр Зубков: його простріл ледь не замкнув Тотовицький, а потім удар хавбека "Шахтаря" не без зусиль відбив Едуардо.

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Друга половина також пройшла повністю під диктовку "оранжево-чорних", але вже з більш успішною реалізацією моментів. На стартових хвилинах Дентіньо пробив поруч зі штангою, а постріл Болбата потягнув голкіпер, але саме дальній удар призвів до другого взяття воріт: Бутко підібрав м'яч на лівому куті штрафного і правою ногою закрутив його точно в "дев'ятку" - 2:0.

В середині тайму Фонсека кинув в бій свіжих гравців, які тут же організували третій гол. Олег Данченко пробивав здалеку, м'яч потрапив в ноги Віктору Коваленко, і він спокійно розібрався з воротарем, зробивши рахунок великим. Через п'ять хвилин Додо передачею від лицьової знайшов у штрафному Мораеса, і Жуніор був точним - 4:0. У кінцівці нідерландцям вдалося забити гол престижу: Беренс з лінії штрафної відправив м'яч у правий кут – 4:1.

Зауважимо, що 12 липня на "гірників" очікує заключна контрольна гра з турецьким "Бешикташем".