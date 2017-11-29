"Шахтер" в Харькове вышел на матч в футболках в поддержку ВСУ

Перед матчем с ровенским “Верес” дети военнослужащих, которые служат в зоне АТО, приняли участие в церемонии вывода игроков на поле. Футболисты и дети были в специальных футболках с эмблемой ВСУ и патриотическим надписью “26 лет. Гордимся”.

“Сегодняшняя акция была согласована с Федерацией футбола Украины и прошла на должном уровне. Хочу пожелать нашим Вооруженным силам стать еще мощнее и стабильнее, как в нашей стране. Необходимо выходить на новый уровень, чтобы мы имели сильную армию и сильную независимую страну. А относительно вчерашнего инцидента, то я все сказал этим ребятам, а сегодня хочу добавить одно: они не должны прикрываться патриотизмом, выдвигая претензии нам, футболистам, которые играют за сборную Украины. Мы доказываем своим делом на поле, какие мы патриоты. Своим трудом делаем так, чтобы нашу страну знали во всем мире”, — сказал голкипер “оранжево-черных” Андрей Пятов.

Заметим, что церемонии в честь 26-й годовщины Вооруженных сил Украины запланированы и перед началом поединков Премьер-лиги и двух товарищеских матчей сборной Украины и Италии по футзалу, которые состоятся 5 и 6 декабря в Харькове.

Напомним, что “горняки” прошли раунда 1/4 финала благодаря разгрому над “Верес” — 4: 0.

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