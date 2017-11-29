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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76187 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65663 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72977 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 80617 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117659 просмотра

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10 марта, 15:15 • 143809 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107378 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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"Шахтер" в Харькове вышел на матч в футболках в поддержку ВСУ

"Шахтер" в Харькове вышел на матч в футболках в поддержку ВСУ

Киев  •  УНН

 • 20883 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На матче четвертьфинального этапа Кубка Украины по футболу ФК “Шахтер” поддержал акцию “Гордимся! Поздравляем!” от Федерации футбола Украины в честь 26-летия Вооруженных сил Украины, сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Футбол 1” и пресс-службу “горняков”.

Перед матчем с ровенским “Верес” дети военнослужащих, которые служат в зоне АТО, приняли участие в церемонии вывода игроков на поле. Футболисты и дети были в специальных футболках с эмблемой ВСУ и патриотическим надписью “26 лет. Гордимся”.

“Сегодняшняя акция была согласована с Федерацией футбола Украины и прошла на должном уровне. Хочу пожелать нашим Вооруженным силам стать еще мощнее и стабильнее, как в нашей стране. Необходимо выходить на новый уровень, чтобы мы имели сильную армию и сильную независимую страну. А относительно вчерашнего инцидента, то я все сказал этим ребятам, а сегодня хочу добавить одно: они не должны прикрываться патриотизмом, выдвигая претензии нам, футболистам, которые играют за сборную Украины. Мы доказываем своим делом на поле, какие мы патриоты. Своим трудом делаем так, чтобы нашу страну знали во всем мире”, — сказал голкипер “оранжево-черных” Андрей Пятов.

Заметим, что церемонии в честь 26-й годовщины Вооруженных сил Украины запланированы и перед началом поединков Премьер-лиги и двух товарищеских матчей сборной Украины и Италии по футзалу, которые состоятся 5 и 6 декабря в Харькове.

Напомним, что “горняки” прошли раунда 1/4 финала благодаря разгрому над “Верес” — 4: 0.

Как сообщал УНН, в Харькове ультрас остановили автобус ФК “Шахтер” .

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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