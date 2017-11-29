"Шахтар" у Харкові вийшов на матч у футболках на підтримку ЗСУ

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На матчі чвертьфінального етапу Кубку України з футболу ФК “Шахтар” підтримав акцію “Пишаємося! Вітаємо!” від Федерації футболу України на честь 26-річчя Збройних сил України, повідомляє УНН з посиланням на телеканал “Футбол 1” та прес-службу “гірників”.

Перед матчем із рівненським “Вересом” діти військовослужбовців, які служать в зоні АТО, взяли участь в церемонії виведення гравців на поле. Футболісти і діти були в спеціальних футболках з емблемою ЗСУ та патріотичним написом “26 років. Пишаємося”.

“Сьогоднішня акція була узгоджена із Федерацією футболу України та пройшла на належному рівні. Хочу побажати нашим Збройним силам стати ще потужнішими й стабільнішими, як і нашій державі. Необхідно виходити на новий рівень, аби ми мали сильну армію і сильну незалежну країну. А щодо вчорашнього інциденту, то я все сказав цим хлопцям, а сьогодні хочу додати одне: вони не повинні прикриватися патріотизмом, висуваючи претензії нам, футболістам, які грають за збірну України. Ми доводимо своєю справою на полі, які ми патріоти. Своєю працею робимо так, щоб нашу країну знали в усьому світі”, — сказав голкіпер “помаранчево-чорних” Андрій Пятов.

Зауважимо, що церемонії на честь 26-ї річниці Збройних сил України заплановані і перед початком поєдинків Прем’єр-ліги та двох товариських матчів збірної України та Італії з футзалу, які відбудуться 5 та 6 грудня у Харкові.

Нагадаємо, що “гірники” пройшли раунду 1/4 фіналу завдяки розгрому над “Вересом” — 4:0.

Як повідомляв УНН, в Харкові ультрас зупинили автобус ФК “Шахтар”.

 

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