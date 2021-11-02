"Шахтер" в составе 25-ти футболистов прибыл в Мадрид на поединок с "Реалом"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вицечемпион Украины по футболу "Шахтер" прилетел в Мадрид, где продолжит подготовку к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом". Об этом информирует пресс-служба "оранжево-черных", передает УНН.
Детали
Роберто Де Дзерби включил в предварительную заявку всех, кто доступен сейчас — 25 футболистов:
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков
Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо
Кроме того, юношеская команда дончан Оскара Ратулутра взяла в Испании 20 игроков:
Вратари: Твардовский, Пузанков, Кравец
Защитники: Булеза, Савченко, Фарина, Козик, Капинус, Гаврилюк, Чуйко
Полузащитники: Гулько, Лосенко, Глущенко, Сигеев, Бако, Пушкарев, Роспутько, Плющ
Нападающие: Гончарук, Погорелый.
Дополнение
“Шахтер” перед четвертым туром идет последним в квартете с одним баллом. “Реал” второй — 6 очков. Поражение крайне ухудшит шансы украинского клуба на выход в плей-офф Лиги чемпионов.