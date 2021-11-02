"Шахтар" у складі 25-ти футболістів прибув до Мадриду на поєдинок з "Реалом"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Віцечемпіон України з футболу "Шахтар" прилетів до Мадриду, де продовжить підготовку до матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з "Реалом". Про це інформує прес-служба "помаранчево-чорних", передає УНН.
Деталі
Роберто Де Дзербі включив до попередньої заявки всіх, хто доступний наразі — 25 футболістів:
Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін
Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрік, Судаков
Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо
Окрім того, юнацька команда донеччан Оскара Ратулутра взяв до Іспанії 20 гравців:
Воротарі: Твардовський, Пузанков, Кравець
Захисники: Булеза, Савченко, Фарина, Козік, Капінус, Гаврилюк, Чуйко
Півзахисники: Гулько, Лосенко, Глущенко, Сігеєв, Бако, Пушкарьов, Роспутько, Плющ
Нападники: Гончарук, Погорілий.
Доповнення
“Шахтар” перед четвертим туром йде останнім у квартеті із одним балом. “Реал” другий — 6 очок. Поразка вкрай погіршить шанси українського клубу на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.