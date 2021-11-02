"Шахтар" у складі 25-ти футболістів прибув до Мадриду на поєдинок з "Реалом"

Деталі

Роберто Де Дзербі включив до попередньої заявки всіх, хто доступний наразі — 25 футболістів:

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрік, Судаков

Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо

Окрім того, юнацька команда донеччан Оскара Ратулутра взяв до Іспанії 20 гравців:

Воротарі: Твардовський, Пузанков, Кравець

Захисники: Булеза, Савченко, Фарина, Козік, Капінус, Гаврилюк, Чуйко

Півзахисники: Гулько, Лосенко, Глущенко, Сігеєв, Бако, Пушкарьов, Роспутько, Плющ

Нападники: Гончарук, Погорілий.

Доповнення

“Шахтар” перед четвертим туром йде останнім у квартеті із одним балом. “Реал” другий — 6 очок. Поразка вкрай погіршить шанси українського клубу на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.