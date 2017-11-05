"Шахтер" в большинстве нанес поражение "Мариуполю"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В стартовой встрече второго соревновательного дня 15-го тура УПЛ "Мариуполь" на своем поле соревновался с "Шахтером", передает корреспондент УНН.
В дебюте баталии хозяева имели шанс открыть счет. Капитан приазовцев Руслан Фомин после углового нанес острый удар головой - Пятов с трудом перевел мяч на угловой. Зато на 30 минуте штатный бомбардир "горняков" Феррейра сменил цифры на табло. Впоследствии за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Мариуполя" Гомис.
Гол в раздевалку с острого угла ворот выполнил украинец Марлос - 0:2. В следующей половине матча команды обменяли голами - на мяч Фомина гости ответили взятием ворот Бернарда (1:3).
Отметим, что это уже 33 победа "Шахтера" над "Мариуполем" в истории противостояний при всего лишь 3-х ничьих и ни одной победе приазовцев.