"Шахтар" у більшості завдав поразки "Маріуполю"

У дебюті баталії господарі мали шанс відкрити рахунок. Капітан приазовців Руслан Фомін після кутового завдав гострого удару головою - Пятов з труднощами перевів м'яч на кутовий. Натомість на 30 хвилині штатний бомбардир "гірників" Феррейра змінив цифри на табло. Згодом за другу жовту картку з поля був вилучений півзахисник "Маріуполя" Гоміс.

Гол у роздягальню з гострого кута воріт виконав українець Марлос – 0:2. У наступній половині матчу команди обміняли голами – на м'яч Фоміна гості відповіли взяттям воріт Бернарда (1:3).

Відзначимо, що це вже 33 перемога "Шахтаря" над "Маріуполем" в історії протистоянь при всього лише 3-х нічиї та жодної звитяги приазовців.