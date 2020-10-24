“Шахтер” в большинстве не сумел обыграть “Ворсклу”
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В центральной встрече седьмого тура Украинской Премьер-лиги полтавская “Ворскла” сыграла вничью с “Шахтером” в поединке седьмого тура, передает корреспондент УНН.
На 7-й минуте пас назад на защитника Бондаря привел к перехвату мяча Кулача и выходу игрока один на один с голкипером — 1:0.
На 34 минуте Тете отдал результативную передачу в рамках чужой штрафной на Манора Соломона, который ударом низом выровнял положение в противостоянии. Сенегальский защитник Ндиай получил удаление и оставил полтавчан в меньшинстве с 53 минуты, но команда Каштру не сумела отличиться во второй раз — 1:1.
Стоит отметить, что беспроигрышная серия полтавчан длится в УПЛ 7 матчей.
Также добавим, в турнирной таблице полтавчане с 15 очками вышли в лидеры соревнований. “Шахтер” третий — 13.