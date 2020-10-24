“Шахтар” у більшості не зумів обіграти “Ворсклу”

На 7-й хвилині пас назад на оборонця Бондаря призвела до перехоплення м’яча Кулача і виходу гравця віч-на-віч із голкіпером — 1:0.

На 34 хвилині Тете віддав результативну передачу в рамках чужої штрафної на Манора Соломона, який ударом низом вирівняв становище у протистоянні. Сенегальський оборонець Ндіай отримав вилучення і залишив полтавчан у меншості з 53 хвилини, але команда Каштру не зуміла відзначитися вдруге — 1:1.

Варто відзначити, що безпрограшна серія полтавчан триває в УПЛ 7 матчів.

Також додамо, у турнірній таблиці полтавчани з 15 очками вийшли у лідери змагань. “Шахтар” третій — 13.