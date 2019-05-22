"Шахтер" и "Динамо" расписали ничью в матче с двумя удалениями
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Донецкий “Шахтер” в ранге чемпиона УПЛ сезона 2018-19 годов провел домашний поединок 30-го тура соревнований с киевским “Динамо”, передает корреспондент УНН.
Игра ознаменовалась жесткостью в действиях обеих команд, подтверждает статистика: 11 желтых и две красные карточки на оба коллектива и 37 совершенных фолов.
На 35 минуте баталии Фернандо в собственной штрафной зоне снес Виктора Цыганкова. Сам пострадавший реализовал 11-метровый удар. Однако в дополнительное время Артем Шабанов успел получить две желтые карточки и оставил гостей в меньшинстве.
Данным фактом “горняки” воспользовались на старте второй 45-минутки. Новичок Тете обыграл Бойко при свидании с вратарем — 1:1. Впоследствии грузинский защитник Хочолава был удален за игру рукой. Команды доигрывали матч 10 на 10, который завершился ничьей 1:1.
Состав “Шахтера” — Пятов, Хочолава, Кривцов, Бутко, Матвиенко, Маркос Антонио, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тете, Фернандо Педро (Дентиньо, 46), Кайоде, Соломон (Ордец, 66).
Состав “Динамо” — Бойко, Шабанов, Бурда, Сидклей, Кендзера, где Пена, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Андриевский, Беседин (Шапаренко, 65).
Добавим, “Шахтер” за два тура до конца чемпионата имеет 77 очков, у “Динамо” 66 баллов и вторую строчку.