"Шахтар" та "Динамо" розписали нічию у матчі з двома вилученнями
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Донецький “Шахтар” у ранзі чемпіона УПЛ сезону 2018-19 років провів домашній поєдинок 30-го туру змагань із київським “Динамо”, передає кореспондент УНН.
Гра ознаменувалася жорсткістю в діях обох команд, що підтверджує статистика: 11 жовтих та дві червоні картки на обидва колективи і 37 здійснених фолів.
На 35 хвилині баталії Фернандо у власній карній зоні зніс Віктора Циганкова. Сам постраждалий реалізував 11-метровий удар. Проте в додатковий час Артем Шабанов встиг отримати дві жовті картки та залишив гостей у меншості.
Даним фактом “гірники” скористалися на старті другої 45-хвилинки. Новачок Тете обіграв Бойко при побаченні з воротарем — 1:1. Згодом грузинський захисник Хочолава був вилучений за гру рукою. Команди догравали матч 10 на 10, який завершився нічиєю 1:1.
Склад “Шахтаря” — Пятов, Хочолава, Крівцов, Бутко, Матвієнко, Маркос Антоніо, Алан Патрік (Коваленко, 75), Тете, Фернандо Педро (Дентіньо, 46), Кайоде, Соломон (Ордець, 66).
Склад “Динамо” — Бойко, Шабанов, Бурда, Сідклей, Кендзьора, Де Пена, Сидорчук, Циганков, Шепелєв, Андрієвський, Бесєдін (Шапаренко, 65).
Додамо, “Шахтар” за два тури до кінця чемпіонату має 77 очок, у “Динамо” 66 балів і другий рядок.