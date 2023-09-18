"Шахтер" стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов: кто соперник, где смотреть матч, ставки букмекеров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня, 19 сентября, донецкий “Шахтер” проведет первый матч группового этапа розыгрыша Лиги Чемпионов УЕФА 2023/24. Соперником украинской команды станет вице-чемпион Португалии прошлого сезона “Порту”, пишет УНН.
Кроме “Порту”, в группе Н за две путевки в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов “Шахтер” поборется с испанской “Барселоной” и бельгийским “Антверпеном”.
Команда, которая по итогу 6 матчей займет третье место, продолжит борьбу за еврокубки в Лиге Европы.
Где играют, судейская бригада, кто показывает в Украине
Номинально домашние матчи Лиги Чемпионов в этом сезоне будет играть на “Фолькспаркштадионе” — домашней арене немецкого “Гамбурга”.
Игра с “Порту” начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на сервисе MEGOGO.
Матч обслужит судейская бригада Италии: главный арбитр — Давиде Маса, судьи на линиях Филиппо Мели и Стефано Алассио, четвертый арбитр — Маттео Марченаро, арбитр WAR — Алеандро ди Паоло.
Кто фаворит букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение португальской команде. Ставки на победу “Порту” принимаются с коэффициентом — 1,87, на ничью — 4,10, на победу “Шахтера” — 4,45.
История противостояний
В рамках групповых этапов Лиги Чемпионов “Шахтер и “Порту” встречались четыре раза.
В сезоне 2011/12 в двух матчах сильнее были португальцы — 2:0, 2:1.
В сезоне 2014/15 дважды был зафиксирован ничейный результат — 1:1, 2:2.
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