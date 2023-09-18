“Шахтар” стартує у груповому етапі Ліги Чемпіонів: хто суперник, де дивитися матч, ставки букмекерів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні, 19 вересня, донецький “Шахтар” проведе перший матч групового етапу розіграшу Ліги Чемпіонів УЄФА 2023/24. Суперником української команди стане віце-чемпіон Португалії минулого сезону “Порту”, пише УНН.
Окрім “Порту”, в групі Н за дві путівки до плей-офф нинішнього розіграшу Ліги Чемпіонів “Шахтар” побореться з іспанською “Барселоною” та бельгійським “Антверпеном”.
Команда, яка за підсумком 6 матчів посяде третє місце, продовжить боротьбу за євро кубки у Лізі Європи.
Де грають, суддівська бригада, хто показує в Україні
Номінально домашні матчі Ліги Чемпіонів у цьому сезоні гратиме на “Фолькспаркштадіоні” — домашній арені німецького “Гамбурга”.
Гра з “Порту” розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.
Матч обслужить суддівська бригада Італії: головний арбітр — Давіде Маса, судді на лініях Філіппо Мелі та Стефано Алассіо, четвертий арбітр — Маттео Марченаро, арбітр WAR — Алеандро ді Паоло.
Хто фаворит букмекерів
Букмекери віддають перевагу португальській команді. Ставки на перемогу “Порту” приймаються з коефіцієнтом — 1,87, на нічию — 4,10, на перемогу “Шахтаря” — 4,45.
Історія протистоянь
У рамках групових етапів Ліги Чемпіонів “Шахтар та “Порту” зустрічалися чотири рази.
У сезоні 2011/12 у двох матчах сильнішими були португальці — 2:0, 2:1.
У сезоні 2014/15 двічі був зафіксований нічийний результат — 1:1, 2:2.
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