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“Шахтар” стартує у груповому етапі Ліги Чемпіонів: хто суперник, де дивитися матч, ставки букмекерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні, 19 вересня, донецький “Шахтар” проведе перший матч групового етапу розіграшу Ліги Чемпіонів УЄФА 2023/24. Суперником української команди стане віце-чемпіон Португалії минулого сезону “Порту”, пише УНН.

Окрім “Порту”, в групі Н за дві путівки до плей-офф нинішнього розіграшу Ліги Чемпіонів “Шахтар” побореться з іспанською “Барселоною” та бельгійським “Антверпеном”.

Команда, яка за підсумком 6 матчів посяде третє місце, продовжить боротьбу за євро кубки у Лізі Європи.

Де грають, суддівська бригада, хто показує в Україні

Номінально домашні матчі Ліги Чемпіонів у цьому сезоні гратиме на “Фолькспаркштадіоні” — домашній арені німецького “Гамбурга”.

Гра з “Порту” розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.

Матч обслужить суддівська бригада Італії: головний арбітр — Давіде Маса, судді на лініях Філіппо Мелі та Стефано Алассіо, четвертий арбітр — Маттео Марченаро, арбітр WAR — Алеандро ді Паоло.

Хто фаворит букмекерів

Букмекери віддають перевагу португальській команді. Ставки на перемогу “Порту” приймаються з коефіцієнтом — 1,87, на нічию — 4,10, на перемогу “Шахтаря” — 4,45.

Історія протистоянь

У рамках групових етапів Ліги Чемпіонів “Шахтар та “Порту” зустрічалися чотири рази.

У сезоні 2011/12 у двох матчах сильнішими були португальці — 2:0, 2:1.

У сезоні 2014/15 двічі був зафіксований нічийний результат — 1:1, 2:2.

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