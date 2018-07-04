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"Шахтер" прибыл в Австрию на второй тренировочный сбор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Действующий чемпион Украины донецкий “Шахтер” начал второй этап предсезонной подготовки к старту нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.

В первой половине дня команда сделала перелет из Киева в Клагенфурта, а затем на автобусе добралась до Фельдена.

Главный тренер Паулу Фонсека на второй сбор в Австрию взял 28 футболистов:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик;

защитники Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Алан Патрик, Майкон, Александр Пихаленок, Веллингтон Нем;

нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

Стоит отметить, что в Австрии “оранжево-черные” проведут три товарищеских матча: 5 июля против “Аустрии”, 9 июля с “Витесс”, 12-го с “Бешикташем” (Турция).

Заметим, что сбор продлится до 12 числа, после чего “горняки” вернутся в Киев и продолжат подготовку к новому сезону в Украине.

Кроме того добавим, 21 июля “Шахтер” начнет официальную часть сезона матчем с “Динамо” в Суперкубке, а 25 июля стартует в Премьер-лиге выездным поединком с “Десной”.

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