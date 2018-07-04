"Шахтар" прибув до Австрії на другий тренувальний збір
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Чинний чемпіон України донецький “Шахтар” розпочав другий етап передсезонної підготовки до старту нового сезону. Про це повідомляє прес-служба команди, передає УНН.
У першій половині дня команда зробила переліт з Києва до Клагенфурта, а потім на автобусі дісталася до Фельдена.
Головний тренер Паулу Фонсека на другий збір до Австрії взяв 28 футболістів:
воротарі: Андрій П’ятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик;
захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Додо;
півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малишев, В’ячеслав Танковскій, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Фернандо, Дентіньо, Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Алан Патрік, Майкон, Олександр Пихаленок, Веллінгтон Нем;
нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораес.
Варто відзначити, що в Австрії “помаранчево-чорні” проведуть три товариські матчі: 5 липня проти “Аустрії”, 9 липня з “Вітессом”, 12-го із “Бешикташем” (Туреччина).
Зауважимо, що збір триватиме до 12 числа, після чого “гірники” повернуться до Києва і продовжать підготовку до нового сезону в Україні.
Окрім того додамо, 21 липня “Шахтар” розпочне офіційну частину сезону матчем із “Динамо” в Суперкубку, а 25 липня стартує в Прем’єр-лізі виїзним поєдинком з “Десною”.