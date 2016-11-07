"Шахтер" повторил рекорды клуба и чемпионата Украины

В последнем поединке Лиги Пари-Матч, а именно выездной игре против "Александрии", "Шахтер" повторил рекорды клуба и чемпионатов Украины, забив в 34-м матче Премьер-лиги подряд (97 мячей).

Напомним, что предыдущая рекордная голевая серия "горняков" продолжалась со 2 октября 2011-го по 11 ноября 2012-го, а нынешняя стартовала 28 августа 2015 года.

Добавим, что в случае забитого гола "Шахтера" в следующей игре чемпионата против "Карпат", которая состоится 19 ноября в Харькове, дончане обновят оба рекорда.